В школе Гостомеля оборудовали актуальное укрытие: как оно выглядит
Под Киевом в одной из школ обустроили укрытие, где дети могут не только пересидеть воздушную тревогу, но также учиться и играть. Кроме того, помещение полностью подходит, чтобы дети и педагоги чествовали себя комфортно во время масштабного отключения электроэнергии.
Фото укрытия в учебном заведении Гостомеля опубликовал в Facebook глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Как выглядит актуальное укрытие в школе Гостомеля
Помещение оборудовано для проведения занятий во время тревог. В нем есть все необходимые коммуникации.
Также здесь проведен Wi-Fi и есть генератор - на случай отключения света. Это сегодня очень актуальные вещи.
Это укрытие рассчитано на вмещение около 500 человек.
Укрытие в школе Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)
По словам Кулебы, обустройство укрытия было окончено на прошлой неделе, но его будут расширять. В частности, со временем мастера будут ремонтировать соседние комнаты.
Также чиновник напомнил, что в области сегодня "продолжаются обустройство укрытий в школах для обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса".
Добавим, что по всей Киевской области после массового обстрела 15 ноября в образовательных учреждениях изменили режим обучения.
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