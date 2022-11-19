В школе Гостомеля оборудовали актуальное укрытие: как оно выглядит

Под Киевом в одной из школ обустроили укрытие, где дети могут не только пересидеть воздушную тревогу, но также учиться и играть. Кроме того, помещение полностью подходит, чтобы дети и педагоги чествовали себя комфортно во время масштабного отключения электроэнергии.

Как выглядит актуальное укрытие в школе Гостомеля

Помещение оборудовано для проведения занятий во время тревог. В нем есть все необходимые коммуникации.

Также здесь проведен Wi-Fi и есть генератор - на случай отключения света. Это сегодня очень актуальные вещи.

Это укрытие рассчитано на вмещение около 500 человек.

Укрытие в школе Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

По словам Кулебы, обустройство укрытия было окончено на прошлой неделе, но его будут расширять. В частности, со временем мастера будут ремонтировать соседние комнаты.

Также чиновник напомнил, что в области сегодня "продолжаются обустройство укрытий в школах для обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса".