"Не для посторонних": в Каменске диретор школы не пустила ребенка в укрытие во время тревоги

Жительница города Каменское Днепропетровской области обвинила директора местной спецшколы "Гармония" в том, что та выгнала ее дочь из заведения. Случилось это, когда девочка во время воздушной тревоги хотела попасть в укрытие.

Почему директор выгнала девочку

Как рассказала мама девочки Анна, инцидент произошел 16 декабря, когда россияне массированно обстреливали Украину ракетами.

В частности, девочка учится дистанционно и во время воздушной тревоги находилась сама дома. После сигнала девочка побежала к укрытию возле их дома в специальную школу "Гармония".

Охрана пропустила девочку, а вот директор заведения Винник Антонина Владимировна выставила 15-летнего ребенка на улицу.

"Это в то время, когда над городом летали ракеты и уже раздалось несколько взрывов. Мотивировала она свои действия тем, что это укрытие не для посторонних, там нет места и предложила ребенку пойти поискать другие укрытия", - сказала Анна.

Хотя раньше, по словам женщины, ее семья уже пользовалась этим укрытием.

Женщина отметила, что это заведение - бывший интернат, и сейчас многие дети выехали и находятся в Турции.

"Как это не нашлось место для одного ребенка? Она сказала, что ему здесь нельзя находиться и вывела ребенка отсюда. У меня в пятницу было такое чувство, такая беспомощность, я не знала, что делать. Мне так больно было за ребенка. Надо мной ракета пролетела в этот день, мы были все здесь шокированы", - рассказала Анна.

По словам женщины, она в это время находилась на работе в другом конце города, и мобильной связи тогда не было.

Сама же девочка рассказала, что директор вывела ее за ограждение и она пошла обратно домой.

Что рассказала директор школы

Мама девочки была вынуждена написать заявление в полицию.

Анна отметила, что отец ребенка с начала войны вступил в ряды ВСУ и находится в горячей точке, рискуя своей жизнью.

В то же время директор спецшколы Антонина Винник возразила, что выгнала ребенка из заведения.

"Сейчас полицейские ведут расследование, ребенка не выгоняли, он вообще не был в укрытии, поэтому другие комментарии я предоставлю после того, как полиция закончит расследование", - прокомментировала она.