Где в Киеве и Львове можно зарядить телефон: список адресов

Отключение света в большинстве областей Украины проводят не всегда по запланированным графикам. Кроме плановых отключений, есть еще аварийные. А значит, подготовиться к нему и заранее зарядить гаджеты, очень сложно.

Активисты создали несколько специальных карт заведений, которые работают с генераторами. Также есть точки, где оборудовали специальные места для зарядки. Полный список таких мест собрали в " Детектор медиа ".

Карты заведений с генераторами

Первую интерактивную карту заведения, который работают в условиях отключения электроэнергии, запустили в сети ЛУН. На карте обозначены кафе, магазины, коворкинги, парикмахерские, аптеки, заправки, почтовые отделения, медицинские центры и другие сервисы - по всей Украине.

Карта постоянно обновляется и сейчас доступна также в приложении. Авторы карты призывают владельцев бизнеса сообщать свои адреса. Заполнить анкету можно по этой ссылке. А представители сетевого бизнеса могут отправить письмо на почту: misto@lun.ua.

Ссылка на эту карту.

Еще одну карту создало маркетинговое агентство Stroom Digital. На этой карте можно найти заведения во Львове, Киеве и Ровно, которые работают с генераторами. Также на карте есть укрытия.

Карта доступна по этой ссылке. Основатель агентства Роман Тимонько призвал делиться с ним информацией о дополнении карты. Писать можно на страницу агентства или на почту: hello@stroom.digital.

Места с точками для зарядки гаджетов

Сетевой бизнес начал быстро адаптироваться под нынешние реалии, и кроме мощных генераторов в точках продажи появились специальные места для зарядки гаджетов.

Владелец "Розетка" Владислав Чечоткин сообщил на своей странице в Facebook о том, что в приложении интернет-магазина есть собственная карта с отделениями, которые работают с генераторами.

В этих отделениях можно не только получить свой заказ во время отключения света, а еще и зарядить свой гаджет и получить доступ к интернету.

В сети магазинов NOVUS можно арендовать заряженные павербанки.

Бесплатно зарядить гаджеты можно и в сети магазинов "Эпицентр-К" и "Новая Линия". В торговых центрах есть пункты подзарядки "Заряджайзеры" - сейчас такие точки открыты в Киеве и Броварах, и в ближайшее время они появятся и в других городах Украины.