Как правильно давать таблетки детям. Врач опроверг три основных мифа

Детский врач Евгений Комаровский поделился лайфхаком о том, как правильно давать таблетки детям. Он развеял три основных мифа о лекарствах для детей и объяснил, какие ошибки родителям делать не стоит.

Что должны знать все родители о лечении детей таблетками – читайте ниже.

Миф 1. Лекарство должно быть горьким и неприятным на вкус

Возможно, вы удивитесь, но даже в 21 веке тысячи людей сталкиваются с проблемами и мифами, когда ребенку нужно давать лекарство. И это неудивительно, ведь даже в детских мультфильмах персонажи должны пить "горький сироп" для выздоровления.

И мнение о том, что лекарство для детей должно быть невкусным очень распространено. Он сформировался из сказок, рассказов и личного опыта сотен тысяч людей, которые в детстве вынуждены пить что-то очень невкусное.

Но, к счастью, мы живем в 21 веке, где фармакологическая индустрия нашла сотни способов сделать препараты для малышей приятными на вкус и при этом они очень эффективны.

Миф 2. Внутримышечная инъекция эффективнее таблеток

Вопреки стремительным убеждениям родителей, некоторых врачей и многих бабушек, мировая медицина считает наиболее эффективными способами лечения детей внутренний прием лекарств или внутривенная инъекция.

Единственное исключение, когда нужно проводить внутримышечную инъекцию – вакцинация.

Миф 3. Детям нужно давать четверть или половину "взрослой таблетки"

Это мнение – тоже миф. Во-первых, в большинстве случаев среднестатистической маме или тату без высшего медицинского образования не удастся разделить таблетку ровно пополам или на 4 части.

Во-вторых, лекарство для взрослых значительно отличается от лекарства для детей. К тому же, довольно часто их нельзя давать детям до 12 лет.

Делить нельзя, так как дать ребенку таблетку?

Всемирная организация здоровья отмечает, что для лечения детей необходимо использовать только детские формы лекарства.

В современном мире все фармакологические компании беспокоятся о здоровье малышей и производят сотни препаратов с приятным вкусом и эффективным действующим веществом, чтобы упростить родителям процесс лечения ребенка.

А еще – чтобы обезопасить от неправильной дозировки и улучшить эффективность лечения.