В Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом

IT-специалисты из Львова разработали конкурента Telegram, WhatsApp и Signal, который работает даже при ультранизой скорости интернета. Эта новинка призвана стать альтернативой популярным мессенджерам, обеспечивая надежную связь в условиях ограниченного трафика.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bridge месенджер.
Низкое использование трафика
Bridge разработан для минимального потребления данных, что делает его надежным даже при слабом или нестабильном интернет-соединении. Это достигается за счет эффективного сжатия данных и оптимизированной обработки сообщений.
Фокус на безопасность и конфиденциальность
Разработчики акцентируют внимание на безопасности, предлагая функции, такие как сквозное шифрование, временные аккаунты для анонимной связи и "кнопку паники", которая позволяет мгновенно удалить все данные.
Больше, чем просто мессенджер
Bridge нацелен на создание комплексной социальной платформы с такими функциями, как лента рекомендаций, система виджетов и продвинутые инструменты автоматизации.
Украинская направленность
Интерфейс приложения ориентирован на удобство использования для украинских пользователей.
Идея создания Bridge возникла летом 2024 года, на фоне отключений электричества и проблем с интернет-соединением. Разработчики, команда из четырех человек, работали над проектом в свободное время и запустили первую версию в октябре 2024 года.
В настоящее время Bridge находится в стадии бета-тестирования, полное релизное обновление планируется на второй квартал 2025 года.
Стратегия монетизации Bridge включает премиум- и бизнес-подписки, интегрированные автоматизированные системы для компаний и партнерскую рекламную систему. В будущем разработчики планируют добавить функции, такие как звонки, обмен медиафайлами, каналы, группы и многое другое.
Как принять участие в бета-тестировании Bridge:
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