В Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом

Что выделяет Bridge среди других мессенджеров

Низкое использование трафика

Bridge разработан для минимального потребления данных, что делает его надежным даже при слабом или нестабильном интернет-соединении. Это достигается за счет эффективного сжатия данных и оптимизированной обработки сообщений.

Фокус на безопасность и конфиденциальность

Разработчики акцентируют внимание на безопасности, предлагая функции, такие как сквозное шифрование, временные аккаунты для анонимной связи и "кнопку паники", которая позволяет мгновенно удалить все данные.

Больше, чем просто мессенджер

Bridge нацелен на создание комплексной социальной платформы с такими функциями, как лента рекомендаций, система виджетов и продвинутые инструменты автоматизации.

Украинская направленность

Интерфейс приложения ориентирован на удобство использования для украинских пользователей.

Как создали Bridge

Идея создания Bridge возникла летом 2024 года, на фоне отключений электричества и проблем с интернет-соединением. Разработчики, команда из четырех человек, работали над проектом в свободное время и запустили первую версию в октябре 2024 года.

В настоящее время Bridge находится в стадии бета-тестирования, полное релизное обновление планируется на второй квартал 2025 года.

Стратегия монетизации Bridge включает премиум- и бизнес-подписки, интегрированные автоматизированные системы для компаний и партнерскую рекламную систему. В будущем разработчики планируют добавить функции, такие как звонки, обмен медиафайлами, каналы, группы и многое другое.

Как принять участие в бета-тестировании Bridge:

Перейдите на главную страницу сайта - bridgemsg.com

Нажмите кнопку "Загрузить", выбрав подходящую платформу: для Android - скачайте APK-файл, для iOS - перейдите на TestFlight (официальное приложение Apple для бета-тестирования)

Установите приложение и зарегистрируйтесь

Разработчики мессенджера Bridge (фото: dev.ua)