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В Украине стал дорожать популярный овощ, который покупают все

Фото: В Украине дорожает свекла (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На украинском рынке на этой неделе наблюдается снова тенденция к повышению цен на столовую свеклу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему растет цена на свеклу

Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте корнеплодов. Большинство хозяйств приостановили продажи высококачественной свеклы в ожидании дальнейшего роста цен, планируя реализацию в начале марта.

Украинским хозяйствам удается выгружать столовую свеклу по ценам от 12 до 16 гривен за килограмм ($0,31-0,41/кг), что в среднем на 17% выше , чем неделю назад. Повышение цен побуждает несколько факторов. В частности, повышенный спрос на свеклу от оптовых компаний и розничных сетей играет немаловажную роль. Однако предложение на рынке ограничено из-за воздержания хозяйств от продаж в ожидании дальнейшего повышения цен.

Важно отметить, что продажи столовой свеклы в Украине уже на 74% дороже, чем в этот период прошлого года.

Однако участники рынка не исключают, что эта тенденция может быть временной, и дальнейшее повышение цен может стать мотивацией для фермеров начать распродажу из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и в результате к снижению цен.

Сколько сейчас стоит свекла

Так, цена на свеклу второго сорта стартует от 8,86 гривен за килограмм. Такое предложение на овощ действует в супермаркете АТБ.

Цены на свеклу в Украине (Скриншот)

Читайте также, что в Украине подешевел "борщовый" овощ.

Кстати, в Украине подешевел популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости.

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Цены в Украине