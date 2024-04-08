НМТ можно будет сдать за рубежом: в каких странах
В этом году национальный мультипредметный тест будет проведен также за пределами Украины. Временные экзаменационные центры за рубежом создадут в 57 городах 32 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.
По данным министерства, тестирование будут проводить в специально оборудованных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценки качества образования.
В частности, основная сессия НМТ за границей состоится в следующих странах:
- Австрия,
- Азербайджан,
- Бельгия,
- Болгария,
- Великобритания,
- Грузия,
- Дания,
- Эстония,
- Ирландия,
- Испания,
- Италия,
- Канада,
- Латвия,
- Литва,
- Люксембург,
- Молдова,
- Нидерланды,
- Германия,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- США,
- Турция,
- Венгрия,
- Финляндия,
- Франция,
- Чехия,
- Швейцария,
- Швеция.
"Количество мест для участия в тестировании за границей ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора", - подчеркнули в министерстве.
В то же время, по данным МОН, если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.
Интерактивную карту стран можно найти по ссылке.
Ранее мы писали о том, что зарегистрироваться на НМТ 2024 можно с помощью "Дії".
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