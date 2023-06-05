В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию НМТ: когда и как ее пройти

5 июня на Украине началась основная сессия НМТ. Если выпускник по уважительным причинам не может принять участие в ней, тогда нужно зарегистрироваться на дополнительную сессию, чтобы сдать тест позже. Подать заявку можно с 5 июня по 12 июня . Дополнительная сессия будет проходить 11-24 июля.

О том, как можно зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ 2023, рассказываем в материале ниже.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ-2023

Сдать НМТ во время дополнительной сессии могут те, кто регистрировался в основной период, но получил отказ. А также выпускники, которые по уважительным причинам не смогли вовремя зарегистрироваться. В этот период также могут подать документы на сдачу теста лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний.

Для регистрации необходимо создать персональный кабинет на сервисе Украинского центра оценки качества образования.

Если выпускник получил отказ при регистрации на основную сессию, необходимо в персональном кабинете предоставить правильную информацию и/или копии документов.

Если будущий участник НМТ окончил школу за границей, то должен предоставить нотариально заверенный перевод соответствующего документа на украинский язык.

Как создать персональный кабинет

Выпускники, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться на НМТ на основную сессию, должны создать персональный кабинет в сервисе УЦОКО и предоставить следующие данные:

личные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), номера контактных телефонов и адрес электронной почты, указать категорию: выпускник текущего года или выпускник прошлых лет) и информацию об участии в НМТ; скачать копии заявления о возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, документа, подтверждающего причину, по которой они не смогли зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации (справку или документ, выданный учреждением, в компетенцию которой входит фиксация определенных фактов (если факт можно подтвердить документально) и сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ;

документа, подтверждающего информацию об образовании: справки с места обучения, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельства о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документа, подтверждающего внесенную информацию о РНОКПП: карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.

Если потенциальный участник НМТ потерял документ, подтверждающий информацию об образовании, тогда может предоставить Выписку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования по документам об образовании и информации об обучении лица, которое можно сформировать на вебсайте Единой государственной электронной базы по вопросам ссылки.

Лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах, для регистрации должны обратиться к представителям учреждения исполнения наказаний/следственного изолятора или непосредственно в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

После предоставления всех необходимых документов нужно каждый день проверять в персональном кабинете состояние обработки вашей регистрации. В случае, если возникнут неточности, будет еще время для исправления ошибки.