В Украине стартует Рождественский пост: что можно и нельзя есть в это время
Рождественский пост в Украине начинается в этом году с 15 ноября, так как ПЦУ с 1 сентября перешла на Новоюлианский календарь.
Что можно и нельзя есть, читайте на Styler ниже.
В материале использовались данные с сайта ПЦУ.
Что нужно знать про Рождественский пост
Рождественский пост - это период ограничений, которых православные христиане соблюдают перед праздником Рождества (25 декабря). Соответственно христиане будут поститься с 15 ноября до 24 декабря.
Что можно и нельзя есть во время поста
В этот период нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя, чтобы очистить свое тело и душу и готовиться к празднику.
Рождественский пост делится на три этапа, каждый из которых определяет различные ограничения в еде. Это касается не только ограничений в еде, но и духовного смирения.
Во время поста верующие не могут употреблять: яйца, молочные продукты (творог, сметану, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло), мясо.
Первый этап (15 ноября - 6 декабря):
- В понедельник разрешено потреблять горячие блюда без масла.
- Вторник, четверг, суббота и воскресенье разрешено есть рыбу и пить вино.
- В среду и пятницу сухоядение.
Второй этап (7–18 декабря):
- В понедельник верующим можно потреблять растительную пищу, но без масла.
- Во вторник и четверг разрешено добавлять масло в блюда.
- В среду и пятницу - сухоядение.
- В субботу и воскресенье можно добавлять в меню рыбу и масло в рацион, а также пить вино.
Третий этап (19–24 декабря - самый строгий период)
- Понедельник, среда и пятница: сухоядение.
- Во вторник и четверг вы можете есть горячие блюда без масла.
- В субботу и воскресенье разрешено добавлять масло в блюда.
Отметим, что Рождественский пост считается самым строгим постом, но кормящие мамы и беременные женщины, а также больные люди могут его нарушать.
Не забывайте, что пост - это не только про ограничения в еде, это про чистоту мыслей и действий, намерений.
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