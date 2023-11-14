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В Украине стартует Рождественский пост: что можно и нельзя есть в это время

Вторник 14 ноября 2023 11:42
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В Украине стартует Рождественский пост: что можно и нельзя есть в это время Фото: Рождественский пост в Украине начинается 15 ноября (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Рождественский пост в Украине начинается в этом году с 15 ноября, так как ПЦУ с 1 сентября перешла на Новоюлианский календарь.

Что можно и нельзя есть, читайте на Styler ниже.

В материале использовались данные с сайта ПЦУ.

Что нужно знать про Рождественский пост

Рождественский пост - это период ограничений, которых православные христиане соблюдают перед праздником Рождества (25 декабря). Соответственно христиане будут поститься с 15 ноября до 24 декабря.

Что можно и нельзя есть во время поста

В этот период нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя, чтобы очистить свое тело и душу и готовиться к празднику.

Рождественский пост делится на три этапа, каждый из которых определяет различные ограничения в еде. Это касается не только ограничений в еде, но и духовного смирения.

Во время поста верующие не могут употреблять: яйца, молочные продукты (творог, сметану, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло), мясо.

Первый этап (15 ноября - 6 декабря):

  • В понедельник разрешено потреблять горячие блюда без масла.
  • Вторник, четверг, суббота и воскресенье разрешено есть рыбу и пить вино.
  • В среду и пятницу сухоядение.

Второй этап (7–18 декабря):

  • В понедельник верующим можно потреблять растительную пищу, но без масла.
  • Во вторник и четверг разрешено добавлять масло в блюда.
  • В среду и пятницу - сухоядение.
  • В субботу и воскресенье можно добавлять в меню рыбу и масло в рацион, а также пить вино.

Третий этап (19–24 декабря - самый строгий период)

  • Понедельник, среда и пятница: сухоядение.
  • Во вторник и четверг вы можете есть горячие блюда без масла.
  • В субботу и воскресенье разрешено добавлять масло в блюда.

Отметим, что Рождественский пост считается самым строгим постом, но кормящие мамы и беременные женщины, а также больные люди могут его нарушать.

Не забывайте, что пост - это не только про ограничения в еде, это про чистоту мыслей и действий, намерений.

Ранее сообщалось, что Киево-Печерская лавра перейдет на Новоюлианский календарь.

Также мі публиковали Церковный календарь на ноябрь 2023.

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