В Киеве не хотят переименовывать знаменитый вуз: разгорается скандал

Киевская консерватория, она же Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского, и в дальнейшем будет содержать в названии упоминание о российском композиторе. Так решил коллектив всемирно известного вуза.

Но решение администрации и педагогов нравится далековато не всем. Потому и не удивительно, что уже разгорается скандал. О его деталях - читайте в нашем материале ниже.

Почему НМАУ имени Чайковского не хотят переименовывать

Дискуссии по изменению названия Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского ведется с апреля 2022 года. Однако в середине июня руководство заведения решило оставить имя российского композитора. Тогда большинство студентов и много преподавателей выступили против.

Коллектив заведения опубликовал открытое письмо ректору Максиму Тимошенко с требованием отменить решение Ученого совета и провести прозрачную процедуру переименования Академии.

Ученый совет обратился к Владимиру Зеленскому по поводу "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом". Тогда в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что нужна публичная дискуссия по поводу переименования Киевской консерватории.

После этого обсуждение в обществе притихло до 26 декабря - тогда на собрании в музыкальной академии решили оставить имя российского композитора в названии заведения. Таким решением консерватория возмутила не только студентов и часть коллектива, но общество.

Что об этом думают украинцы

Некоторые публичные лица еще в июне заявили, что заведение переименовывать не нужно. В частности, народный артист Украины Юрий Рыбчинский утверждал, что воевать могут правительства и армии, но не культуры.

Сторонники такого мнения приводили аргументы, что у Чайковского были казацкие корни и он часто посещал Украину. Вроде бы никогда не имел шовинистических взглядов, поэтому и не является нашим врагом.

При этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен решением Киевской консерватории.

"Не были учтены ни рекомендации профильного комитета ВРУ, ни Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма, ни рекомендации по Чайковскому. И это в то время, когда все наши театры отказались выполнять Чайковского", - заявил чиновник.

Также он добавил, что это вопрос не к названию, а к маркёрам, которыми мы маркируем свои образовательные и культурные пространства. Ткаченко надеется, что в ближайшее время в консерватории снова вернутся к обсуждению данного решения.

Украинский музыковед и профессор НМАУ Юрий Чекан после обнародования решения Ученого совета прокомментировал его лишь одним словом - "Стыд". Преподаватель неоднократно поддерживал идею переименования заведения. Ведь сам Чайковский никогда даже не бывал в Киевской консерватории и никакого отношения к развитию не имел.

Пользователи соцсетей возмущаются решением Киевской консерватории (Скриншот)

Писатель Остап Украинец рассказал, что на собрании работница музакадемии Зоя Семеновна Медникова проголосовала против переименования и публично заявила, что Украина еще в 2014 году напала на Россию, когда начала боевые действия в Луганске.

"Этот человек работает в консерватории. Учит музыкантов. За наши деньги. Наличие таких кадров очень хорошо объясняет, почему в консерватории большинство голосов пошли против переименования и за неполноценность", - подчеркнул писатель.

По его словам, Медникова является выпускницей московской консерватории и отрицает российскую агрессию.

Работница консерватории открыто отрицает факт российской агрессии (скриншот)

Обычные украинцы также возмущены тем, что у главного музыкального учебного заведения страны есть имя представителя русской культуры во время войны.

"Не могу в это поверить. Это что реально происходит в стенах Национальной академии на 9-м месяце войны? Надо, чтобы ракета попала, чтобы дошло. Меня во всем мире спрашивают, как, почему мы ничего не знали о таких композиторах, как Лятошинский и Скорик. Что я теперь буду отвечать после этого. Это действительно яростный стыд", - комментирует ситуацию пользовательница Facebook.

Реакция соцсетей на решение Ученого совета консерватории (скриншот)

Чем консерватория уникальна

Национальная музыкальная академия занимает ведущее место среди музыкальных вузов Украины и мира.

История заведения началась еще в 1863 году. Сначала это было Киевское отделение Российского музыкального общества, а 5 лет спустя стало Киевским музыкальным училищем.

В 20-х годах прошлого века заведение функционировало в статусе музыкального техникума. В начале 30-х действовал в составе Музыкально-драматического института имени М. В. Лысенко. Тогда было отделено в Киевскую государственную консерваторию.

В 1940 году консерватории присвоили имя Петра Чайковского по случаю 100-летнего юбилея композитора. Статус национальной академии Украины заведение приобрело в 1995 году.

В 2004 году студенты Академии принимали участие в событиях революции. Несмотря на сопротивление руководства академии, студентам удалось добиться официального разрешения на размещение 50 протестующих в ее помещении.

Во время кровавых событий на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года в помещение консерватории вошли защитники сотника Парасюка, которые держали оборону Майдана от атак "Беркута". Тогда в одном из залов консерватории устроили лазарет для раненых протестующих.