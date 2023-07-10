Пенсионный фонд объяснил, засчитывается ли стаж во время простоя предприятия из-за войны

Из-за войны некоторые предприятия вынуждены приостановить свою деятельность и перейти в режим простоя. Соответственно у работников возникает вопрос, будет ли в таком случае засчитываться страховой стаж для пенсии.

Ответ на этот вопрос дали в Пенсионном фонде во время прямой линии по пенсионным вопросам. Об этом пишет Social .

Засчитывается ли стаж при остановке предприятия из-за войны

В ПФУ объяснили, что если выплачивается официально минимальная заработная плата (в размере 6 700 грн), то в стаж засчитывается полный месяц. Поскольку для зачисления одного месяца страхового стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы.

Если выплачивается только часть суммы или ее половина, то стаж будет засчитываться пропорционально сумме взноса.

Отметим, что простой производства - это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, непреодолимой силой или другими обстоятельствами.

Какие условия выхода на пенсию в 2023 году

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Напомним, ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человеку в этом году исполняется 60 лет, но у него меньше 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет - 15 лет.

Отметим также, что недавно правительство приняло решение, что украинцам на оккупированных территориях будут выплачивать пенсию при условии, если они не получают пенсии от РФ.