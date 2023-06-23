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Семьи пленных военных могут отправить письма своим родным: как это сделать

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Украина, Пятница 23 июня 2023 11:00
Семьи пленных военных могут отправить письма своим родным: как это сделать Как родным написать письмо пленному (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Семьи и близкие украинских военных пленников могут написать и отправить им письмо. Защитники имеют на это право в соответствии с Женевской конвенцией.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в своем Telegram.

Как написать письмо

"Украинская сторона четко соблюдает нормы международного права. В частности, обеспечивает удерживаемым российским военнопленным переписку со своими родными", - пишет Котенко.

Он также добавляет, что от российской стороны ожидается аналогичное соблюдение прав военнопленных.

Однако существуют некоторые правила написания самих писем:

  • государство-получатель имеет право цензурировать письмо, поэтому советуют писать их политически нейтральными, не давать оценку военной или политической ситуации и ни в коем случае не передавать информацию, которая может нанести вред военному
  • в письма можно вложить детские рисунки, рассказывать новости из семьи и выражать свою поддержку
  • не сообщайте в письмах вашу личную информацию: домашний адрес, номера телефонов, электронный адрес и т.д. Адрес проживания следует указывать только на внешнем конверте.

Куда отправлять письма

Если будете пользоваться услугами Укрпочты, тогда получатель такой: ГП "Украинский национальный центр развития мира", ул. Глубочицкая, 17 Д, г. Киев, 04052. На конверте не забудьте указать "Служба военнопленных".

Отправляя письмо Новой Почтой, как получателя указывайте: отделение №89, г. Киев, Ильчук Дарья Руслановна, тел. 096-305-57-60.

Доставка письма осуществляется за счет получателя, то есть бесплатно для вас.

Как правильно оформить конверт для отправки, смотрите на инфографике:

Семьи пленных военных могут отправить письма своим родным: как это сделать

Ранее защитник "Азовстали" рассказал, в каких условиях россияне удерживают пленных.

К слову, мы показывали, как в украинском плену чувствуют себя сами россияне.

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