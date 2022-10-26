В Украине резко изменятся цены на мясо: что будет с ними дальше

В Украине в ближайшем будущем цены на мясо взлетят вверх.
Такой прогноз озвучил Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, сообщает "24 канал".
Цена на говядину за год увеличилась на 10%, свинина подорожала на 33% и птица – на 16%, в супермаркетах цены демонстрируют резкое увеличение.
Главными причинами такой тенденции являются подорожание корма для животных и проблемы со сбытом.
В частности, 70 % стоимости курятины – это цена корма. Кроме того, проблема заключается в том, что многие мясные продукты экспортировали на восток Украины, сейчас часть этих территорий оказалась под временной оккупацией РФ, логистика усложнилась, порты заблокированы.
По словам эксперта, в будущем стоимость мяса будет расти, но ситуация зависит от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, поскольку необходимо создавать условия для животных.
Также смотрите в таблице, как изменились цены на продукты в Украине за год.
Мы можем наблюдать, что за год больше всего подорожали такие продукты, как репчатый лук, белокочанная капуста, морковь, свекла, сало, хлеб, молоко и яйца.
Напомним, что в Украине заметно выросла цена на сало.
Недавно мы сообщали, что в Украине заметно выросли цены на яйца.
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