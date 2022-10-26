В Украине резко изменятся цены на мясо: что будет с ними дальше

Как изменились цены на мясо за год

Цена на говядину за год увеличилась на 10%, свинина подорожала на 33% и птица – на 16%, в супермаркетах цены демонстрируют резкое увеличение.

Главными причинами такой тенденции являются подорожание корма для животных и проблемы со сбытом.

В частности, 70 % стоимости курятины – это цена корма. Кроме того, проблема заключается в том, что многие мясные продукты экспортировали на восток Украины, сейчас часть этих территорий оказалась под временной оккупацией РФ, логистика усложнилась, порты заблокированы.

Что будет с ценами на мясо дальше?

По словам эксперта, в будущем стоимость мяса будет расти, но ситуация зависит от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, поскольку необходимо создавать условия для животных.

Также смотрите в таблице, как изменились цены на продукты в Украине за год.

Мы можем наблюдать, что за год больше всего подорожали такие продукты, как репчатый лук, белокочанная капуста, морковь, свекла, сало, хлеб, молоко и яйца.