В Украине резко подешевел популярный овощ: цена упала вдвое

Сколько сейчас стоит капуста

Сейчас средняя цена капусты нового урожая на оптовом рынке "Шувар" всего 25 грн/кг, в прошлом году она стоила 58 гривен.

"В начале мая стоимость ранней капусты уменьшилась на 30% - от 37 до 25 гривен за килограмм", - рассказала Татьяна Попович.

Рынок ранней капусты в Украине показывает яркий пример того, как цены могут изменяться в соответствии с многочисленными внешними и внутренними факторами.

Причины падения цены на капусту

Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, является сезонность. Капуста, как и большинство овощей, имеет определенный сезон сбора, и в периоды пикового урожая цены обычно снижаются из-за увеличения предложения.

Резкое падение этого года можно объяснить увеличением объемов выращивания на фоне благоприятных погодных условий. На сегодня на рынке уже присутствует продукция из Закарпатской области, однако сезон еще не достиг своего пика.

До конца мая ожидается рост предложения на рынке, который усилят производители из других областей и соответственно постепенное снижение цен.

Спрос на капусту, как и на любой другой товар, может колебаться из-за изменений потребительских предпочтений, роста доходов населения, изменений в ценах на альтернативные продукты и других экономических и социальных факторов. Влияние оказывают также затраты на производство, которые могут расти из-за повышения цен на удобрения, топливо, заработную плату и другие производственные ресурсы.

Еще одним важным аспектом есть климатические условия. Нестабильные погодные условия могут повлечь за собой снижение урожайности или увеличение потерь при хранении, что, в свою очередь, ведет к колебаниям цен. Впрочем, когда условия благоприятны, может произойти увеличение урожая, что приводит к снижению цен, как это происходит в этом году.

В общем, рынок ранней капусты высоко волатилен и требует от участников рынка гибкости, быстрой реакции на изменения и внимательного анализа рыночных тенденций.