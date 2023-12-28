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В Украине рекордно подорожал фрукт, который зимой покупают все

Фото: Мандарины в Украине снова подорожали (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мандарины в Украине снова подорожали перед праздником Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Минфин.

На сколько подорожали мандарины

В третьей декаде декабря мандарины выросли в цене по сравнению с ноябрем почти на 8 гривен. Месяц назад они стоили 48,59 грн/кг, а теперь их продают по цене 56,42 грн/кг.

В то же время клементины уже второй месяц продаются по трехзначным ценам. Причем сейчас они даже немного дешевле, чем были в ноябре. Впрочем, это снижение цены скорее символическое: 108,40 грн/кг против 108,81 в ноябре.

Сколько сейчас стоят мандарины в магазинах

Отметим, что самые дешевые мандарины по цене 53 гривны за килограмм продаются в супермаркете "Сильпо". В "Новусе" и "Форе" эти фрукты можно купить по цене 57 гривен за килограмм.

Цена мандаринов в украинских супермаркетах (Скриншот)

Полезные свойства мандарин

  • укрепление иммунитета за счет большого количества витамина С (всего две штуки удовлетворяют суточную потребность) и других ценных веществ;
  • противовоспалительное действие;
  • улучшение пищеварительных процессов из-за большого количества клетчатки;
  • снижение уровня глюкозы в крови;
  • помощь в похудении: аскорбиновая кислота, содержащаяся в мандаринах, повышает активность окислительных процессов в жировой ткани, предотвращает формирование новых жировых клеток.

Как мы ранее сообщали, в Украине прогнозируют рекордное подорожание самого популярного овоща.

Мы ранее писали, эксперт рассказал, ожидает ли украинцев дефицит яиц.

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