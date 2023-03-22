Украинцам рассказали, почему цены на овощи взлетели до небес

В Украине за последнее время существенно подорожали овощи. Так, цена помидоров в некоторых местах достигает 300 гривен.

О причинах такого подорожания на овощи в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Почему овощи в Украине так подорожали?

Дело в том, что российские оккупанты бьют ракетами по аграрным предприятиям.

"Пока мы не освободили все свои южные регионы, не наладили там полное производство, в межсезонье стоит рассчитывать на импорт, - отметил специалист.

Он напомнил, что сейчас под оккупацией в Запорожской области остается больше всего тепличных предприятий. В мирное время в этот период на полки магазинов уже поступали украинские овощи, благодаря чему цена снижалась. В прошлом году килограмм помидоров в этот период на оптовом рынке обходился в 60 грн, а в 2021 году он стоил 20 грн.

Упадут ли цены на овощи

Хорев считает, что когда украинские аграрии получат с открытой почвы свой урожай, ситуацию с ценами удастся стабилизировать, но в продаже не хватит некоторых позиций. По словам Александра Хорева, среди прочего, может не хватать лука, моркови, свеклы.

Единственный положительный момент, что с картофелем будет все хорошо, ведь этот овощ будут садить даже в мелких хозяйствах.