Як оформити поліс автоцивілки: інструкція НБУ
Внутрішній договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, який діє виключно на території України. У НБУ розповіли, як оформити автоцивілку фізичній особі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
1. Оберіть страхову компанію, яка має ліцензію на здійснення ОСЦПВ та є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Список страхових компаній-членів МТСБУ за посиланням:
2. Підготуйте пакет документів, який необхідний для оформлення полісу:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- пільгове посвідчення (для пільговиків).
3. Оформіть страховий поліс. Це можна зробити:
- в офісі продажів страхової компанії;
- на офіційному сайті страхової компанії з чинною ліцензією;
- перевірених сервісах онлайн-оформлення страхових продуктів. Остерігайтеся шахрайських сайтів. Шахраї можуть створювати сайти-клони відомих страховиків. Перевіряйте адресний рядок у браузері, зокрема після переходу на інші сторінки сайту. Якщо виникли сумніви, перш ніж оплатити електронний поліс автоцивілки, зателефонуйте на гарячу лінію страхової компанії та уточніть усі питання;
- у страхового агента, уповноваженого на укладення договорів ОСЦПВ. Водночас перед укладенням договору перевірте повноваження такого агента відповідно до договору із страховиком.
4. Придбавши страховий поліс, перевірте його чинність.
Поліс починає діяти з дати, вказаної у полісі.
Перевірити чинність полісу внутрішнього страхування можна на сайті МТСБУ за посиланням: https://policy-web.mtsbu.ua/
Якщо за результатами перевірки на сайті МТСБУ інформацію про поліс не знайдено, значить такий поліс не є чинним. У такому разі негайно зверніться до агента чи компанії, у яких ви його придбали.
Вартість ОСЦПВ
Вартість полісу розраховується індивідуально залежать від певних факторів:
- типу транспортного засобу та об’єму двигуна;
- місця реєстрації транспортного засобу;
- наявності пільг;
- кількості ДТП (виплат, здійснених у зв’язку із ДТП) з вини страхувальника у попередніх періодах.
На вартість також можуть впливати інші фактори, наприклад, термін дії поліса, розмір франшизи, використання транспортного засобу як таксі.
Які витрати покриває автоцивілка?
- Поліс покриває витрати потерпілого у ДТП, спричинені такою ДТП, наприклад ремонт його автомобіля та лікування.
Які витрати не покриває автоцивілка?
- Такий поліс не покриває витрати винуватця ДТП, спричинені такою ДТП. Також не покриваються витрати власника (водія) транспортного засобу, спричинені викраденням автомобіля та пошкодженням його у разі злому.
Розмір страхових виплат
У травні 2022 року було збільшено ліміти страхових виплат за ОСЦПВ. З 1 липня 2022 року максимальні розміри страхових виплат будуть становити:
- до 160 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 000 гривень);
- до 320 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 000 гривень).
Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема, збільшена сума відшкодування при ДТП, що призведе до зростання вартості поліса "автоцівілки".
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