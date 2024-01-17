На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2023 года.

Улучшение инфляционных ожиданий длится пятый квартал подряд (в предыдущем квартале ожидалась инфляция на уровне 14,8%).

Подавляющее большинство респондентов (77,5%) считают, что инфляция не превысит 15,0%, а почти четверть опрошенных (24,8%) ожидает инфляцию в пределах 7,6% – 10.0%.

Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 83,0% респондентов).

Сохраняется усиление влияния на рост цен от повышения доходов населения (шестой квартал подряд) и социальных расходов бюджета (четвертый квартал подряд). По сравнению с предыдущим кварталом влияние факторов усилилось на 3,2 п. п. и 1,8 п. п. соответственно.

Ослабило влияние факторов "налоговые изменения" (на 6,3% до 15,5% ответов) и "курс гривны к иностранным валютам" (на 4,1 п. п. до 52,2%).

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Прогнозы по инфляции

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

НБУ в октябре прогнозировал, что инфляция в 2024 году ускорится до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2024 год до 9,7%.