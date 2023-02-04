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В Украине продают поддельное сливочное масло: как оно выглядит

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Суббота 04 февраля 2023 11:33
В Украине продают поддельное сливочное масло: как оно выглядит В Украине обнаружили фальсификат масла (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине обнаружили фальсификат масла. Злоумышленники выпускают подделку, выдавая ее за продукцию фирмы "Апрель". К тому же, на упаковке указана неправильная дата производства.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Винницкой области.

Что указывает на подделку

В целом у фальсификата есть два признака: вместо "Апрель" на упаковке указано ошибочное название "Фірма Апрель". Кроме того, на упаковке - неправильная дата производства (31 марта 2023 года).

В частности, к чиновникам обратилась фирма "Апрель", которая і обнаружила фальсификат своей продукции. Специалисты проверили продукт и выявили наличие фальсификата на рынке.

В Украине продают поддельное сливочное масло: как оно выглядитВ Украине продают фальсификат масла (vingudpss.gov.ua)

Поэтому, если вы найдете в магазине или супермаркете масло с указанными ошибками в названии и дате производства, необходимо уведомить об этом Госпотребслужбу. Нарушители не только используют чужое название, но при этом нарушают технологию производства масла.

Как проверить масло на натуральность

Если нагреть немного продукта, а затем довести его до кипения, можно заметить, как от него отслаиваются маленькие черные кусочки. Затем они начинают оседать на дне. Эти кусочки указывают на натуральность сливочного масла.

Также можно разогреть сковороду и бросить на ее поверхность кусочек сливочного масла. Подделка начнет шкварчать и "стрелять" в разные стороны, а натуральный продукт просто растает.

Недавно мы сообщали, что Украина обнаружила токсическое масло. Продукт опасен для жизни.

Также мы писали, что в Киеве продается поддельная красная икра.

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