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В Украину прилетели более 30 тысяч необычных птиц: кто они (фото)

Галагазы в "Тузловских лиманах" (фото: Википедия)
Автор: Юлия Гаюк

На днях в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели десятки тысяч галагазов. Ученые зафиксировали их более 30 000 особей. Такое большое количество связано с наличием достаточного количества корма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост доктора наук в сфере экологии Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева в Facebook.

Что известно о птицах

Наиболее многочисленными на лиманах Причерноморья сейчас являются утки таких видов как галагазы, золы, чернь хохлата, малая чирянка и крестец, пишет Русев.

Однако количество именно галагазов наибольшее - это более 30 000 особей только на двух лиманах.

В Украине галагаза гнездового можно увидеть на Азово-Черноморском побережье. Птица обитает там, где для него будет достаточно корма. Рацион галагаза состоит преимущественно из питания животного происхождения: ракообразные, моллюски, хотя иногда и водоросли.

Галагазы в Украине (фото: Facebook/Иван Русев)

"Галагаз часто бороздит мутные илистые побережья лиманов, вытягивает шею и поворачивает ее вправо-влево, пропуская через клюв весь ил. На внутренних водоемах добывает пищу на плаву, но в отличие от большинства уток, все равно не ныряет", - описывает животное ученый.

По его словам, наблюдения за галагазом даже вошли в известную книгу нобелевского лауреата Конрада Лоренца.

Интересно, что у галагазов каждый год проходят брачные игры, но они сохраняют верность друг другу на протяжении всей жизни. Между самцами нередки схватки за право на территорию.

Галагазы в дикой природе (фото: sergey-ryzhkov.com)

Раньше мы рассказывали о животных в Чернобыле, которые пережили оккупацию и могут жить без людей.

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