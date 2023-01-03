Овощи, мясо или топливо: какие товары в Украине больше всего подорожают в 2023 году

Из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия, и значительных экономических потерь в 2023 году инфляция, по прогнозам правительства, не замедлится и может достигнуть 28%. Больше всего она проявится в подорожании продуктов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Что вырастет больше всего

Больше цены вырастут на овощи. Традиционно большие колебания в начале весны состоятся овощной группы, поскольку собранный урожай заканчивается, и мы переходим на урожай нового года, а он значительно дороже.

Также большое количество овощей из парников будут существенно дорогими. Потому что киловатт-час с генератора снят в 5-6 раз дороже, чем с сети.

Однако больших подорожаний все же не будет, а в определенный момент достигнет своего максимума. Этот максимум будет определяться благодаря покупательной способности украинцев и стоимости импорта, который может заместить дорогую украинскую продукцию.

Производители будут искать компромиссы с рынком, будут искать возможности, чтобы вписаться в покупательную способность украинцев.

Яйца весной могут подешеветь, прогнозируют эксперты. Курятина, мясо и сало еще будут расти в цене. Эти продукты могут расти в цене еще около 30%.

Что будет с ценами на топливо

Как скоро будут расти цены, зависит также от валютного курса. По расчетам правительства среднегодовой курс доллара будет около 42 гривен. Однако часть экспертов считает, что гривна может даже укрепиться.

Также после того, как Россия уничтожила нефтебазы, операторы рынка в считанные месяцы смогли найти и ввезти необходимые объемы импортного горючего, даже с запасом. Однако незначительное удорожание горючего возможно ближе к концу зимы.

Цены на коммуналку претерпевают пока незначительные изменения. На рост основных тарифов - газ, тепло и горячую воду - власти ввели мораторий до конца войны.

Электричество для бытовых потребителей, вероятно, не будет дорожать по крайней мере до конца зимы. Цена на нее вырастет только для промышленности.