В Украине заметно выросла цена на популярное мясо: сколько сейчас стоит килограмм
В Украине выросла цена на свиную грудинку. Сейчас она стоит в среднем 176,81 грн/кг, что почти на 8 грн больше среднемесячной цены декабря-2022.
Об этом говорится на сайте Минфина.
Какие сейчас цены на свинину
В украинских сетях супермаркетов свиная грудинка стоит (за 1 кг):
- Metro - 167,29 грн;
- Novus - 189 грн;
- Auchan - 175,95 грн;
- Megamarket - 175 грн.
Стоимость свиной лопатки выросла со 156,6 грн до 163,17 грн (за 1 кг):
- Auchan - 161,95 грн;
- Novus - 169 грн;
- Metro - 161,89 грн;
- Varus - 149 грн;
- Megamarket - 174 грн.
Ошеек свиной также вырос в цене. Состоянием на 5 декабря его стоимость составляет 196,95 грн/кг, тогда как в декабре его средняя цена была 192,46 грн/кг. В разных супермаркетах этот вид мяса продают по (за 1 кг):
- Auchan - 200,95 грн;
- Novus - 194 грн;
- Metro - 179,9 грн;
- Varus - 189,9 грн;
- Megamarket - 220 грн.
Свиньи ребра тоже несколько выросли в цене. Сейчас их средняя стоимость составляет 166,71 грн/кг, в то время как в декабре - 160,90 грн/кг. Сейчас в магазине их стоимость такова:
- Auchan - 156,95 грн;
- Novus - 174 грн;
- Varus - 159,90 грн;
- Megamarket - 178 грн.
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