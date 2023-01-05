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В Україні помітно зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує кілограм

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Четвер 05 січня 2023 18:15
В Україні помітно зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує кілограм В Україні подорожчала свинина (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виросла ціна на свинячу грудинку. Зараз вона коштує в середньому 176,81 грн/кг, а це майже на 8 грн більше середньомісячної ціни грудня-2022.

Про це йдеться на сайті Мінфін.

Які зараз ціни на свинину

В українських мережах супермаркетів свиняча грудинка коштує (за 1 кг):

  • Metro - 167,29 грн;
  • Novus - 189 грн;
  • Auchan - 175,95 грн;
  • Megamarket - 175 грн.

Вартість свинячої лопатки зросла з 156,6 грн до 163,17 грн (за 1 кг):

  • Auchan - 161,95 грн;
  • Novus - 169 грн;
  • Metro - 161,89 грн;
  • Varus - 149 грн;
  • Megamarket - 174 грн.

Ошийок свинячий також зріс у ціні. Станом на 5 грудня його вартість становить 196,95 грн/кг, тоді як у грудні його середня ціна була 192,46 грн/кг. У різних супермаркетах цей вид м'яса продають по (за 1 кг):

  • Auchan - 200,95 грн;
  • Novus - 194 грн;
  • Metro - 179,9 грн;
  • Varus - 189,9 грн;
  • Megamarket - 220 грн.

Свинні ребра теж дещо зросли у ціні. Зараз їхня середня вартість становить 166,71 грн/кг, тоді як у грудні - 160,90 грн/кг. Зараз у магазині їх вартість така:

  • Auchan - 156,95 грн;
  • Novus - 174 грн;
  • Varus - 159,90 грн;
  • Megamarket - 178 грн.

Раніше ми повідомляли, як дізнатися свіжість м'яса за секунду в магазині.

Також ми писали, які товари в Україні найбільше подорожчають у 2023 році.

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Свинина м'ясо