В Україні помітно зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує кілограм
В Україні виросла ціна на свинячу грудинку. Зараз вона коштує в середньому 176,81 грн/кг, а це майже на 8 грн більше середньомісячної ціни грудня-2022.
Про це йдеться на сайті Мінфін.
Які зараз ціни на свинину
В українських мережах супермаркетів свиняча грудинка коштує (за 1 кг):
- Metro - 167,29 грн;
- Novus - 189 грн;
- Auchan - 175,95 грн;
- Megamarket - 175 грн.
Вартість свинячої лопатки зросла з 156,6 грн до 163,17 грн (за 1 кг):
- Auchan - 161,95 грн;
- Novus - 169 грн;
- Metro - 161,89 грн;
- Varus - 149 грн;
- Megamarket - 174 грн.
Ошийок свинячий також зріс у ціні. Станом на 5 грудня його вартість становить 196,95 грн/кг, тоді як у грудні його середня ціна була 192,46 грн/кг. У різних супермаркетах цей вид м'яса продають по (за 1 кг):
- Auchan - 200,95 грн;
- Novus - 194 грн;
- Metro - 179,9 грн;
- Varus - 189,9 грн;
- Megamarket - 220 грн.
Свинні ребра теж дещо зросли у ціні. Зараз їхня середня вартість становить 166,71 грн/кг, тоді як у грудні - 160,90 грн/кг. Зараз у магазині їх вартість така:
- Auchan - 156,95 грн;
- Novus - 174 грн;
- Varus - 159,90 грн;
- Megamarket - 178 грн.
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