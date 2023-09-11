В Украине выросла цена на популярное мясо: сколько сейчас стоит
Цены на свинину в Украине осенью начали расти. Средневзвешенный ценник по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4% - до 83,3 гривны за килограмм. Речь идет о закупке у фермеров.
Сколько сейчас стоит свинина, и что будет с ценами - читайте в материале ниже.
Почему свинина выросла в цене
Закупочные цены на живец свиней удерживались в пределах 82,5-84,5 гривны за килограмм, при этом региональное расхождение ценников стало не столь выраженным, как неделей ранее.
"Производители свинины отмечают высокую активность со стороны заготовителей на фоне летнего ограниченного предложения кондиционной свинины. В частности, у многих поставщиков живца партии остаются меньше стандартных, а средний убойный вес животных часто ниже 110 кг, что также уменьшает валовой выход мясного сырья для мясопереработчиков”, – сообщают аналитики "Свинарі України".
Такая ситуация провоцирует конкуренцию и повішение цен в рознице.
Сколько сейчас стоит свинина
Так, в рознице цена на свинину стартует от 119 гривен, это стоимость килограмма надпочечника.
Цена свинины в Украине стартует от 119 гривен (Скриншот)
Цена свиного ошейка в рознице стартует от 250 гривен за килограмм. Например, в "Сильпо" он стоит 260 гривен за килограмм. На рынках цены отличаются.
Цена ошейка в "Сильпо" (Скриншот)
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