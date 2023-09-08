В Украине изменится цена на молоко: сколько оно стоит сейчас

В Украине скоро поднимутся цены на молочные продукты из-за подорожания самого молока.

Почему популярный продукт подорожает, и сколько он сейчас стоит - читайте ниже в материале.

Почему подорожает молоко

О повышении активности на рынке сырого молока свидетельствуют как августовские изменения цен на сырье, так и ожидаемый рост его стоимости в начале сентября.

Как пишет Infagro, ни пассивность мирового молочного рынка, ни относительно низкие цены на молочные товары на бирже не могут остановить рост цен на украинское сырье.

Одновременное снижение предложения и спроса на внутреннем рынке создают независимость текущего баланса от внешней торговли.

Кроме снижения показателей содержания сухих веществ, что характерно для последнего полугодия, жаркое августовское время стало дополнительным фактором сокращения удоев.

Этот тренд совпал с увеличенным спросом на внутреннем рынке, вызванным вспышкой внутреннего туризма и возвращением украинцев из-за границы перед началом учебного года.

Эти факторы стали основной причиной повышения закупочных цен на молоко сельскохозяйственных предприятий. В августе также наблюдалось незначительное повышение цены на молоко, производимое в хозяйствах населения.

По оценкам Государственной службы статистики по результатам производства молока сельскохозяйственными предприятиями с начала года, расчетный рост показателя в июле составил +4% по сравнению с июлем 2022 года.

Согласно статистическим данным, за семь месяцев в Украине было произведено 4,3 миллиона тонн сырого молока, что на 5,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По оценкам, в сельскохозяйственных предприятиях было произведено 1,7 миллиона тонн (+8,5%), а в хозяйствах населения - 2,7 миллиона тонн (-11,9%).

Сколько сейчас стоит молоко в Украине

Сейчас цены в украинских магазинах на молоко стартуют от 31 гривны за литр. Это цена за товар в супермаркете АТБ. В среднем цена на молоко остается на уровне 40 гривен.

Цены на молоко в Украине (Скриншот)