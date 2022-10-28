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Рост остановился. В Минагрополитики рассказали, что с ценами на яйца

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Украина, Пятница 28 октября 2022 17:02
Рост остановился. В Минагрополитики рассказали, что с ценами на яйца Фото: рост цен на яйца остановился (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались и почти перестали расти. К тому же предприниматели намерены увеличивать поголовье птицы, в результате чего цена снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Там объяснили, что 20 октября средняя закупочная цена десятка яиц состав 59,6 гривен, что на 3% выше, чем было 13 октября. А по состоянию на 27 октября цена десятка составляет 60,1 гривен, что выше предыдущего показателя всего на 1%.

В Минагрополитики отметили, что до конца года посадят как минимум 6,5 млн штук птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября.

"От момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Так что, можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", - отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, на рост цены повлияло несколько факторов, таких как сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства из-за военных действий. Рост остановился. В Минагрополитики рассказали, что с ценами на яйца

Ранее в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин заявила, что яйца подешевеют не раньше следующей весны.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.

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