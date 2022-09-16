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В Україні змінилися ціни на фрукти та овочі: що подорожчало найбільше

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П'ятниця 16 вересня 2022 10:19
В Україні змінилися ціни на фрукти та овочі: що подорожчало найбільше В Україні помінялися ціни на овочі та фрукти (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на овочі та фрукти в Україні у вересні змінилися порівняно з серпнем.

Про те, що подешевшало і подорожчало, сказано в аналітиці Agrotimes.

Що подешевшало у вересні

Відзначається, що масове прибирання картоплі знизило ціни на цей популярний в українців овоч. На оптовому ринку картопля зараз коштує 5 гривень за кілограм, в той час, як в серпні коштувала 6 гривень.

До речі, ціни на томати теж не змінилися. Томати-вершки продають по 16-22 грн/кг, Примадонна коштує – 12-16 грн/кг, рожеві – 30 грн/кг, круглі червоні – 19 грн/кг.

Що подорожчало у вересні

Так, після хвилі холоду і дощів стрімко зростають ціни на теплолюбні овочі. Наприклад, огірки злетіли до максимальних цін. На оптовому ринку ці овочі подорожчали в 4,5 рази з 10 до 45 гривень за кілограм.

Баклажани теж дуже зросли у вартості. На найбільшому оптовому ринку Західної України "Шувар", баклажани зросли в ціні за тиждень з 45 до 58-60 грн за кг.

Ціни на кабачки зросли з 20 до 23 грн/кг. Капуста подорожчала з 8 до 10 грн/кг.

Буряк подорожчав з 5 до 10 грн/кг, моркву продають оптом по 18, цибулю – 23-25 грн/кг.

Фрукти також демонструють зростання цін. Так, яблука подорожчали в закупівлі на 4 гривні з 10 до 14 грн/кг, груші підскочили в ціні майже у два рази з 20 до 40 грн/кг, лохина – 160 грн/кг, персики – 40-55 грн/кг, сливи – 13-20 грн/кг, виноград – 40-65 грн/кг.

Кавуни можна купити починаючи від 24 гривень за кілограм.

Як ми раніше писали, в Україні дорожчає овоч, який їдять все.

Також ми повідомляли, що ціна на свинину в Україні може зрости.

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