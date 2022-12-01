Украинцам рассказали, подорожает ли картофель в скором времени
Картофель в Украине в последнее время был одним из самых дешевых овощей. Люди могли его купить по цене от 7 гривен за килограмм.
Будет ли дорожать овощ в зимние месяцы рассказал Дмитрий Ткаченко, совладелец СООО "Воля" в Черкасской области изданию Agrotimes.
Что будет с ценами на картофель дальше
Подорожание продукта возможно, если в страну придут сильные морозы и холода, а также во второй половине хранения овоща - в феврале.
"По сравнению с другими овощами картофель сейчас относительно недорогой. Сейчас идет массовая продажа картофеля теми хозяйствами, у которых нет собственных мощностей для хранения. Кроме того, много этого овоща насадили хозяйства населения из-за войны. Соответственно, на рынке товара более чем достаточно", – сказал Ткаченко.
По его словам, цена на картофель будет зависеть прежде всего от погоды. Если будут морозы, сильные снегопады – она может полползти вверх.
Эксперт не думает, что цена на овощ сильно подскочит.
"До февраля вряд ли произойдет изменение цены на картофель, рост более вероятен в феврале. Импорт нам не грозит, поскольку в Европе был неурожай из-за засухи и высоких температур летом. Мы могли бы экспортировать свои излишки, но есть проблема с поставкой украинского картофеля в ЕС из-за определенных карантинных ограничений", – подытожил фермер.
Сколько сейчас стоит картошка
Отметим, что сейчас в супермаркетах цена овоща стартует от 9-10 гривен за килограмм.
Напомним, что эксперты рассказали, что к весне многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците.
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