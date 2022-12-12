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В Украине подорожал хлеб и пробил психологическую отметку

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Понедельник 12 декабря 2022 11:04
В Украине подорожал хлеб и пробил психологическую отметку Фото: В Украине подорожал хлеб (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последние месяцы существенно подорожал хлеб. В этом месяце он пробил психологическую отметку.

Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

Сколько сейчас стоит хлеб

По состоянию на 11 декабря буханка пшеничного хлеба весом 650 грамм стоит в среднем 32,08 грн.

Это на 0,71 грн больше цены ноября, тогда стоимость была 31,37 грн.

Отметим, что пшеничный хлеб начал дорожать еще в сентябре, а сейчас уже стоимость пробила психологическую отметку.

Сколько стоит хлеб в разных торговых сетях

Так, в супермаркете Megamarket буханка пшеничного стоит 32,16 грн, а в Novus – 31,99 грн.

Хлеб растет в цене уже третий месяц подряд. Смотрите статистику его подорожания:

Октябрь – 31,06 грн (+1,71 грн);
ноябрь – 31,37 грн (+0,31 грн);
декабрь – 32,08 грн (+0,71 грн).

Напомним, что украинцам рассказали, подорожает ли картофель в скором времени.

А также мы писали о том, сколько стоит борщовой набор в странах Европы.

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