В Україні подорожчав хліб та пробив психологічну позначку

В Україні за останні місяці суттєво подорожчав хліб. Цього місяця він пробив психологічну позначку.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

Скільки зараз коштує хліб

Станом на 11 грудня буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів коштує в середньому 32,08 грн.

Це на 0,71 грн більше за ціну листопада, тоді вартість була 31,37 грн.

Зазначимо, що пшеничний хліб почав дорожчати ще у вересні, а зараз уже вартість пробила психологічну позначку.

Скільки коштує хліб у різних торгових мережах

Так, у супермаркеті Megamarket буханець пшеничного коштує 32,16 грн, а у Novus – 31,99 грн.

Хліб зростає у ціні вже третій місяць поспіль. Дивіться статистику його подорожчання:

Жовтень – 31,06 грн. (+1,71 грн);

листопад – 31,37 грн (+0,31 грн);

грудень – 32,08 грн. (+0,71 грн).