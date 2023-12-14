ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине может исчезнуть всеми любимая крупа. Будет ли дефицит?

Четверг 14 декабря 2023 09:06
UA EN RU
В Украине может исчезнуть всеми любимая крупа. Будет ли дефицит? Фото: В Украине может исчезнуть гречка (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине цены на гречку рекордно снизились. Эксперты предполагают, что продукт может исчезнуть с прилавков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Апостроф".

Может ли исчезнуть гречка из магазинов

Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий считает, что учитывая невысокую рентабельность, в следующем году площади под посевы гречихи могут сократиться. И гречка может стать дефицитом.

Из-за избытка гречневой крупы на внутреннем рынке Украина впервые начала экспортировать ее за границу. Главными потребителями украинской гречки в Европе наши беженцы.

"Главная причина этого – наличие в Европе миллионов наших беженцев. Они формируют достаточно значительный спрос на гречку и распространяют культуру ее потребления. Это вынуждает европейские сети закупать этот продукт в Украине", - сказал он.

Именно из-за избытка гречки - цена в магазинах существенно снизилась.

Сколько сейчас стоит гречка

Так, в украинских супермаркетах можно купить гречку от 22.80 гривен за упаковку. В аналогичный период прошлого года гречка стоила от 30 гривен за упаковку.

В Украине может исчезнуть всеми любимая крупа. Будет ли дефицит?

Цена гречки в Украине (Скриншот)

Как мы ранее писали, никогда не делайте эту ошибку при варке гречки.

Как мы ранее писали, в Украине прогнозируют подорожание популярнейшего фрукта.

Читайте РБК-Украина в Google News
крупа дефицит продуктов