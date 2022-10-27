В Украине подешевели популярные овощи: почему упали цены

Почему дешевеют ходовые овощи

Например, картофель снизился в цене потому что для украинского рынка этого овоща характерна высокая доля производства в домохозяйствах населения.

Люди на своих приусадебных участках выращивают картофель для удовлетворения собственных нужд. Доля такого производства составляет 98%. И только 2% производства картофеля занимают фермерские и промышленные предприятия, которые затем реализуют эту продукцию.

В этом году фермеры собрали большой урожай картошки, поэтому цена не будет повышаться для покупателей.

"Мы наблюдаем существенное понижение цены на картофель. Ведь заканчивается уборка урожая. В этом году засаженные площади уменьшились на 36% по сравнению с прошлым годом. Но с учетом норм потребления, у нас достаточное количество этого продукта, полностью удовлетворяющего внутреннее потребление и продовольственную безопасность. Дефицита картофеля не будет", - объяснил эксперт.

Какие овощи еще подешевели

Он добавил, что потребности импортировать картофель не будет, разве что семенной. А ведь с началом войны значительно возросла стоимость логистики.

По словам Сергея Гвоздя, также наблюдается снижение цены на такие овощи:

капуста - на 12,2% (до 17,34 грн/кг);

свекла - на 5,0% (до 17,77 грн/кг);

картофель – на 3,8% (до 10,78 грн/кг).