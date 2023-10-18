В Украине заработал международный сервис, который упростит жизнь многим: что известно

В Украине заработала Etsy Payments - собственная и основная платежная система Etsy, которая позволяет принимать продавцам на платформе оплату за товар.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также могут управлять всей финансовой информацией своего магазина.

Министр напомнил, что во всем мире услугами платформы пользуется более 90 миллионов покупателей. Площадка специализируется на продаже созданных вручную изделий и раньше не была доступна для украинцев.

Ранее пользователи из Украины не могли открывать новые магазины на Etsy. С запуском Etsy Payments это меняется - теперь перед украинцами открыт доступ к мировой аудитории покупателей, включая рынки в Соединенных Штатах, Европе и Азии.

Компания Etsy также оказала свою поддержку Украины после начала вторжения России в 2022 году, предоставляя информацию своим клиентам о том, как оказать помощь украинским продавцам в этот трудный период.

Система Etsy Payments находится на стадии тестирования с июля 2023 г., и полный запуск этой службы планируется до конца текущего года. Это значительно упростит процесс продаж украинских товаров на мировой арене и создаст новые возможности для роста бизнеса украинских предпринимателей.