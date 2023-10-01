В Украине появилась новая услуга для международных перевозчиков: что известно

В Украине запустили новую услугу для международных перевозчиков. Они смогут отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.

Вице-премьер министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что международные перевозчики смогут просматривать все активные очереди через личный кабинет в системе "Шлях".

По его словам, речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем "єЧерга" и "Шлях".

"Продолжаем работать над масштабированием сервиса для всех транспортных средств, пересекающих нашу границу", - подчеркнул министр.

Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя єЧерга". В частности перевозчик может просмотреть:

транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди,

статус авто в "єЧерге",

данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе,

номер грузовой таможенной декларации.

Электронная очередь на границе

Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

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