ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине появилась новая услуга для международных перевозчиков: что известно

Украина, Воскресенье 01 октября 2023 06:46
UA EN RU
В Украине появилась новая услуга для международных перевозчиков: что известно Фото: В Украине появилась новая услуга для международных перевозчиков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине запустили новую услугу для международных перевозчиков. Они смогут отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Вице-премьер министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что международные перевозчики смогут просматривать все активные очереди через личный кабинет в системе "Шлях".

По его словам, речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем "єЧерга" и "Шлях".

"Продолжаем работать над масштабированием сервиса для всех транспортных средств, пересекающих нашу границу", - подчеркнул министр.

Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя єЧерга". В частности перевозчик может просмотреть:

  • транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди,
  • статус авто в "єЧерге",
  • данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе,
  • номер грузовой таможенной декларации.

Электронная очередь на границе

Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
NEWS
Из-за деградации армии РФ вербует кубинцев и мобилизует украинцев с российским паспортом, - ISW
Из-за деградации армии РФ вербует кубинцев и мобилизует украинцев с российским паспортом, - ISW
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых