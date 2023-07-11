Новые штрафы за курение: что запретили в Украине
В Украине с 11 июля вступили в силу очередные нормы антитабачного закона, принятого в декабре 2021 года. Они касаются электронных сигарет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Что запрещено и какие штрафы
Законом с 11 июля:
- запрещена реклама табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей в них;
- установленные штрафы за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года – 10 200 грн;
- установлены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет (51-170 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 170-340 грн);
- запрещено производство (кроме производства для экспорта), торговля и импорт для продажи Украины сигарет, содержащих вкусоароматические добавки. Такие сигареты, уже выпущенные в обращение, будут продаваться еще один год.
Антитабачный закон
Верховная рада в декабре 2021 года приняла закон, который еще больше ограничивает права курящих и вводит новые штрафы. Нормы закона вступали в силу постепенно.
Где можно курить
Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе числе подъезды построек и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.
В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.
Напомним, по данным КМИС, распространенность курения с началом полномасштабной войны претерпела некоторые существенные изменения. Да. 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.
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