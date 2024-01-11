В Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет: ось що тепер буде зображено (фото)

В Україні з 11 січня 2024 року зміняться норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Відтепер виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Що буде зображено

Такі зміни - це важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет.

На упаковках із сигаретами будуть розміщені оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки та QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій).

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), в це третя причина смертності у світі.

Також триває системна міжсеторальна робота для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю. Одним із аспектів - маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія.

Яка смертність від куріння

В Україні куріння забирає в середньому 130 000 життів на рік. Тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда, і приблизно в 5 разів - раптової смерті.

Сигаретна упаковка - важливий канал комунікації зі споживачами тютюну. Через привабливий дизайн виробники намагаються залучити до лав курців нових споживачів.

93% теперішніх курців помічають медичні попередження на пачках сигарет, а 54% вже курців задумувались через них про припинення куріння.

"Людина, яка за день викурює пачку сигарет, побачить попередження про шкоду куріння кожного разу, коли бере пачку - це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік. Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити, - зазначає Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я.

Також вона додала, що 27% населення України старше 18 років - теперішні курці.

В Україні оновили правила маркування пачок сигарет (фото: phc.org.ua)