Кредит можно не платить! При каких обстоятельствах банки списывают задолженность украинцам

Многие украинцы из-за войны не могут вовремя вносить платежи по кредиту и, как следствие, им начисляют проценты, штраф, пеню, инфляционные потери и т. д. Это все способствует активному скоплению долга. Однако возникает вопрос, можно ли списать такие долги, если у человека есть уважительные причины просрочки задолженности?

Ответ на этот вопрос дала юрист Анастасия Шаховец на портале Prikhodko&Partners.

Что означает списание долга

Списание долга по кредитному обязательству означает, что должник освобождается от обязанности возвращать кредитные средства или платить накопленные проценты по кредиту. Это решение принимается кредитором и может иметь разные формы. Так различают частичное погашение кредитного долга и полное.

При частичном погашении должник должен будет уплатить лишь часть задолженности, а остальная сумма аннулируется учреждением, предоставившим кредит. Это может относиться к процентам, сборам или определенной части основной суммы кредита.

При полном погашении должник полностью избавляется от обязательства возвращать кредитные средства и выплачивать проценты.

При каких условиях банк согласится на списание

Перед тем как принять решение о списании долга, финансовое учреждение исследует общую платежеспособность должника. Если положительной динамики нет и должник находится в тяжелом материальном положении, тогда могут принять решение о списании кредитной задолженности.

Это связано с тем, что взыскание долга по кредиту предполагает понесение значительных денежных затрат и времени. Если сумма задолженности незначительна, то более целесообразно списать долг, чем тратить денежные средства на судебную тяжбу.

Что может стать причиной для списания задолженности

Наиболее распространенные причины для этого:

постоянная потеря трудоспособности (это может произойти в случае несчастного случая)

заболевание, которое не позволяет работать (например, раковые заболевания, сердечная недостаточность и т. п.)

наступление стихийного бедствия или непредвиденных обстоятельств (наводнения, землетрясения, боевые действия, оккупация и т. п.)

если кредитоспособность рассчитывали на основании доходов обоих супругов, и один из них умер, то после его смерти можно также подавать заявку на списание части долга, поскольку потеря одного члена семьи может привести к значительному сокращению доходов

истечение 3-летнего срока исковой давности по кредиту

отсутствие у лица имущества, посредством которого могут быть удовлетворены требования кредитора

Соответственно, если должник-физлицо имеет вышеупомянутые причины, то он может обратиться в финансовое учреждение с просьбой списать долг. Банк рассмотрит заявку и примет решение об ее удовлетворении или отказе в зависимости от обстоятельств.