В Украине перед Пасхой вырастут цены на продукты: что купить заранее

Какие продукты вырастут в цене

Эксперты советуют заранее скупиться некоторыми продуктами, пока это выгоднее.

Обычно к Пасхе подорожают яйца и мясо. В предыдущие годы накануне праздника некоторые продуктовые позиции стоили на 50 или на 100% дороже. Но теперь рост будет не столь значительным, потому что цены и так сейчас слишком высоки.

"Безусловно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание зависить цены. Но не будет никто сегодня платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей", - говорит Олег Пендзин.

В целом, в начале апреля подорожание продуктов все же будет на уровне 10-15%. В цене вырастут молочные продукты, масло и яйца.

Глава Украинской аграрной ассамблеи Александр Гапон добавил, что цены будут расти и на импортные товары. Поэтому эксперт советует запастись заранее продуктами на Пасху.

Какие сейчас цены

По данным сайта Минфин, цена на молочную продукцию, мясо и яйца сейчас таковы: