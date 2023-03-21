В Україні перед Великоднем зростуть ціни на продукти: що купити заздалегідь

Які продукти зростуть у ціні

Експерти радять заздалегідь скупитися деякими продуктами, поки це вигідніше.

Зазвичай до Великодня подорожчають яйця та м'ясо. У попередні роки напередодні свята деякі продуктові позиції коштували на 50 або й на 100% дорожче. Але тепер зростання буде не таким значним, бо ціни й так зараз надто високі.

"Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде бажання завищити ціни. Але не буде ніхто сьогодні платити 150 грн за десяток яєць чи 200 грн/кг помідорів. Бо немає таких грошей у людей", - каже Олег Пендзин.

Загалом на початку квітня подорожчання продуктів все ж буде на рівні 10-15%. У ціні зростуть молочні продукції, масло та яйця.

Голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон додав, що ціни зростатимуть й на імпортні товари. Тому експерт радить запастися заздалегідь продуктами на Великдень.

Які зараз ціни

За даними сайту Мінфін, ціна на молочну продукцію, м'ясо та яйця зараз такі: