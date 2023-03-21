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В Україні перед Великоднем зростуть ціни на продукти: що купити заздалегідь

В Україні зростуть ціни на Великдень (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні перед Великоднем, який цьогоріч святкують 16-го квітня, відбудеться подорожчання деяких продуктів. Це пов'язано із сезонними та економічними чинниками, а ще й з традиційним подорожчанням перед святом.

Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі "Сніданку з 1+1".

Які продукти зростуть у ціні

Експерти радять заздалегідь скупитися деякими продуктами, поки це вигідніше.

Зазвичай до Великодня подорожчають яйця та м'ясо. У попередні роки напередодні свята деякі продуктові позиції коштували на 50 або й на 100% дорожче. Але тепер зростання буде не таким значним, бо ціни й так зараз надто високі.

"Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде бажання завищити ціни. Але не буде ніхто сьогодні платити 150 грн за десяток яєць чи 200 грн/кг помідорів. Бо немає таких грошей у людей", - каже Олег Пендзин.

Загалом на початку квітня подорожчання продуктів все ж буде на рівні 10-15%. У ціні зростуть молочні продукції, масло та яйця.

Голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон додав, що ціни зростатимуть й на імпортні товари. Тому експерт радить запастися заздалегідь продуктами на Великдень.

Які зараз ціни

За даними сайту Мінфін, ціна на молочну продукцію, м'ясо та яйця зараз такі:

  • Молоко Простоквашино 1% (900 мл) - 37,17 грн;
  • Молоко Яготинське 2,6% (900 мл) - 40,13 грн;
  • Яйця курячі (С1 10 шт) - 71,60 грн;
  • Яйця перепелині (20 шт) - 66,33 грн;
  • Курятина філе - 137,93 грн/кг;
  • Свинина грудинка - 171,38 грн/кг;
  • Свинячі ребра - 165,84 грн/кг;
  • Шашлик зі свинини - 183,33 грн/кг;
  • Сало домашнє - 189,00 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, які продукти найбільше подорожчало за останній рік.

Також ми писали, в Україні можуть зрости у ціні солодкі напої.

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