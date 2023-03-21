В Україні перед Великоднем зростуть ціни на продукти: що купити заздалегідь

В Україні перед Великоднем, який цьогоріч святкують 16-го квітня, відбудеться подорожчання деяких продуктів. Це пов'язано із сезонними та економічними чинниками, а ще й з традиційним подорожчанням перед святом.
Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі "Сніданку з 1+1".
Експерти радять заздалегідь скупитися деякими продуктами, поки це вигідніше.
Зазвичай до Великодня подорожчають яйця та м'ясо. У попередні роки напередодні свята деякі продуктові позиції коштували на 50 або й на 100% дорожче. Але тепер зростання буде не таким значним, бо ціни й так зараз надто високі.
"Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде бажання завищити ціни. Але не буде ніхто сьогодні платити 150 грн за десяток яєць чи 200 грн/кг помідорів. Бо немає таких грошей у людей", - каже Олег Пендзин.
Загалом на початку квітня подорожчання продуктів все ж буде на рівні 10-15%. У ціні зростуть молочні продукції, масло та яйця.
Голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон додав, що ціни зростатимуть й на імпортні товари. Тому експерт радить запастися заздалегідь продуктами на Великдень.
За даними сайту Мінфін, ціна на молочну продукцію, м'ясо та яйця зараз такі:
Раніше ми повідомляли, які продукти найбільше подорожчало за останній рік.
Також ми писали, в Україні можуть зрости у ціні солодкі напої.
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