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Цены на продукты в Украине: что больше всего подорожало за последний год

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Украина, Пятница 10 марта 2023 15:46
Цены на продукты в Украине: что больше всего подорожало за последний год Фото: продукты подорожали более чем на 30% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 31,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 24,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали яйца - на 80,3%, фрукты - на 74,9%, рыба и рыбопродукты - на 44,1%, овощи - на 36,2%, сахар - на 32,5%, хлеб и хлебопродукты 26,0%, макаронные изделия - на 25,8%.

Кроме того, масло подорожало на 24,0%, мясо и мясопродукты - на 23,2% сыр и творог - на 23,0%, хлеб - на 19,3%, молоко на 17,4%, подсолнечное масло - на 14,1%.

Цены на продукты в Украине: что больше всего подорожало за последний год

Напомним, средние цены на продукты питания в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

Потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 24,9%.

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Инфляция в Украине Цены на продукты
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