В Украине могут подорожать сладкие напитки: в Раде хотят ввести на них акциз

Народные депутаты инициировали введение в Украине акцизного налога на сладкие напитки - воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ.

Данный проект закона №9032-1 был зарегистрирован в Верховной Раде, и направлен на ознакомление, говорится на сайте украинского парламента.

Авторами законопроекта стала группа депутатов разных фракций.

Зачем это нужно

Объяснением соответствующего предложения названы высокие показатели сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета в Украине, что связаны с неправильным питанием и потреблением высокого уровня свободных сахаров, указано в пояснительной записке к документу.

Законодатели обращают внимание, что Украина, как и большинство стран мира, страдает "эпидемией неинфекционных болезней", которые "ежегодно уносят сотни тысяч жизней украинцев и являются не только значительным бременем для здравоохранения, но и серьезной угрозой социально - экономическому благополучию и национальной безопасности государства".

Данные Всемирной организации здравоохранения указывают, что 91% смертей в Украине - это смерти от неинфекционных болезней, а 63% из них - вследствие спровоцированных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сахарного диабета.

"Согласно докладу ВОЗ, повышение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к понижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы", - говорится в документе.

Так, в Раде надеются, что при подорожании сладких напитков украинцы станут их меньше покупать и употреблять, соответственно снизив риск возникновения таких проблем со здоровьем и заболеваний.

Кроме того, депутаты добавляют, что введение акцизного налога на подслащенные сахаром напитки с целью уменьшения их потребления является одной из целей, направленных на решение проблемы "Регулирование уровня потребления вредных для здоровья продуктов питания через введение акцизного налога на них (tax on sugar-sweetened beverages)", что очерчена в Плане мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

Какая сумма налога

Нардепы предлагают ввести налог за воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. То есть примерно 4 гривны по нынешнему курсу.

В проекте закона говорится, что маркировке акцизной маркой они подлежать не будут.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за датой опубликования и введется в действие с 1 января 2024 года.

Примеры в других странах Европы

Нардепы также отмечают, что ВОЗ рекомендовала налогообложение сладких напитков в рамках комплексного пакета по предотвращению распространенности неинфекционных заболеваний.

В Раде добавляют, что приблизительно 50 стран мира уже ввели налоги на сладкие напитки "в разных формах, адаптировав широкие глобальные рекомендации по использованию фискальной политики в свой конкретный контекст и "инновационно" внедряя налоговую политику для достижения целей здравоохранения".

Вот примеры такого налогообложения в странах Европейского союза:

Таблица о налогах на сладкие напитки в странах ЕС (фото: скрин пояснительной записки к законопроекту / itd.rada.gov.ua)