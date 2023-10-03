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В Украине обновили закон "О рекламе". Что он означает для блогеров и инфлюэнсеров

Что нужно знать блогерам о новом законе "О рекламе" (фото: pixabay.com)
Автор: Иванна Пашкевич

Со 2 октября 2023 года в Украине заработали новые правила размещения рекламы и рекламного контента. Последние введены соответствующим законом, вступившим в силу в конце мая. Под его регулирование попали блогеры и инфлюэнсеры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал Верховной Рады Украины.

Регулировка блогеров

Ранее пользовательский контент, социальные сети и блогеры в Украине находились вне сферы действия правовых норм.

В результате иногда возникало ощущение полной безнаказанности среди инфлюэнсеров, а также происходили прямые нарушения законодательства в области рекламы.

Сейчас законодательство определяет пользовательский контент как информацию, созданную как физическими лицами, так и компаниями:

  • на платформах общего доступа (наподобие Megogo и Netflix) до видео
  • на платформах общего доступа к информации (Facebook, Instagram, LinkedIn) или с использованием электронных коммуникаций (Messenger, Viber, Telegram).

Что нужно знать блогерам о новом законе "О рекламе" (фото: pixabay.com)

Отныне есть четкие критерии, которые определяют, считается ли рекламой распространяемая в Украине информация.

Если реклама ориентирована на украинских потребителей, рекламируемый товар или услуга доступны в Украине, рекламодатель имеет офис в Украине или реклама выполняется на украинском языке, она подпадает под юрисдикцию украинского закона.

Что нужно знать блогерам о новом законе "О рекламе" (фото: pixabay.com)

Это означает, что к блогерам будут применяться все требования и ограничения, которые распространяются на других рекламораспространителей.

Что именно будет считаться рекламой и как отличить ее от личных рекомендаций

Рекламой считается продвижение товаров (или личностей) не только за финансовое вознаграждение, но и за другие виды вознаграждений.

Таким образом, если блогер получает товар в обмен на рекламу или даже скидку, это все равно считается рекламой и подпадает под регулировку.

В случае размещения блогерами рекламы им обязательно нужно указать, что этот контент содержит рекламный материал.

Что нужно знать блогерам о новом законе "О рекламе" (фото: pixabay.com)

В целом же реклама не имеет права проявлять дискриминацию, использовать стереотипы в отношении мужчин и женщин, представлять человеческое тело как сексуальный объект (если это не напрямую связано с продуктом) и принимать заказы на рекламу от компаний, связанных с государством-агрессором.

Какая ответственность за нарушение

За нарушение закона блогерам придется оплачивать штраф в размере пятикратной стоимости рекламы (если она указана в контракте и предоставлена заказчиком в Госпродпотребслужбу).

Если определить стоимость невозможно, то устанавливается фиксированный штраф в размере до 300 необлагаемых минимумов (на сегодня это всего 5100 гривен).

Недавно мы рассказывали, что украинские компании покидают Twitter из-за неадекватности Илона Маска.

Также узнайте, может ли полиция принудительно задерживать и отправлять в ТЦК.

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