Адвокат рассказал, может ли полиция принудительно задерживать и отправлять в ТЦК
Украинцы очень часто слышат от полиции о задержании и принудительной доставке в ТЦК для розыска личности.
Почему действия полиции при задержании на так называемое требование ТЦК - незаконны, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram адвоката Романа Симутина.
Кто уполномочен задерживать призывника
Задерживать могут только следующие органы - это полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов, военная служба правопорядка (ст. 262 КУоАП).
Поэтому важно запомнить этот список. ТЦК к таким субъектам не относится, отметил правозащитник.
Важно знать что вас могут задержать только на три часа.
"Вас могут задержать максимум на этот промежуток времени, а срок задержания исчисляется не с момента доставки в отделение, а с момента остановки, то есть фактического ограничения в передвижении. Могут ли задержать дольше? Так, до трех суток с обязательным уведомлением прокурора и исключительно в случаях нарушения правил обращения наркотических веществ или незаконного пересечения границы", - объяснил адвокат.
Три правила, которые важно запомнить
- вы можете пользоваться правовой помощью
- знакомиться с материалами дела – это очень важно, учитывая дальнейший разбор ситуации по ТЦК и
- вы можете сообщить родственникам о задержании (ст. 261 КУоАП).
Роман привел в пример ситуацию.
Вас остановил полицейский и сообщил, что вы в розыске как уклонист, поэтому должен вас задержать и доставить в ТЦК.
При этом никаких доказательств и материалов для ознакомления предоставить не может, четкое основание объявить не может, вызвать адвоката не может, требует с ним ехать.
Что вы должны знать
- Обязательно составляется протокол.
- Разъясняются права, упоминаемые за обязательную правовую помощь.
- Предоставляются для ознакомления материалы и основания.
То есть, при задержании полицейский должен предоставить вам возможность воспользоваться правовой помощью, предоставить доказательства и сообщить родственникам.
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