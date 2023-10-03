В Україні оновили закон "Про рекламу". Що він означає для блогерів та інфлюенсерів

Регулювання блогерів

Раніше користувацький контент, соціальні мережі та блогери в Україні перебували поза сферою дії правових норм.

Внаслідок цього іноді виникало відчуття повної безкарності серед інфлюенсерів, і навіть відбувалися прямі порушення законодавства в галузі реклами.

Наразі законодавство визначає користувацький контент як інформацію, створену як фізичними особами, так і компаніями:

на платформах спільного доступу (на кшталт Megogo та Netflix) до відео

на платформах спільного доступу до інформації (Facebook, Instagram, LinkedIn) або з використанням електронних комунікацій (Messenger, Viber, Telegram).

Що потрібно знати блогерам про новий закон "Про рекламу" (фото: pixabay.com)

Відтепер є чіткі критерії, які визначають, чи вважається рекламою інформація, що поширюється в Україні.

Якщо реклама орієнтована на українських споживачів, товар або послуга, що рекламуються, доступні в Україні, рекламодавець має офіс в Україні або реклама виконується українською мовою, вона підпадає під юрисдикцію українського закону.

Що потрібно знати блогерам про новий закон "Про рекламу" (фото: pixabay.com)

Це означає, що до блогерів будуть застосовуватися всі вимоги та обмеження, які поширюються на інших розповсюджувачів реклами.

Що саме буде вважатися рекламою і як відрізнити її від особистих рекомендацій

Рекламою вважається просування товарів (або особистостей) не лише за фінансову винагороду, а й за інші види винагород.

Таким чином, якщо блогер отримує товар в обмін на рекламу або навіть знижку, це все одно вважається рекламою і підпадає під регулювання.

У разі розміщення блогерами реклами, їм обов'язково потрібно вказати, що цей контент містить рекламний матеріал.

Що потрібно знати блогерам про новий закон "Про рекламу" (фото: pixabay.com)

Загалом же реклама не має права проявляти дискримінацію, використовувати стереотипи щодо чоловіків і жінок, представляти людське тіло як сексуальний об'єкт (якщо це не безпосередньо пов'язано з продуктом) і приймати замовлення на рекламу від компаній, пов'язаних із державою-агресоркою.

Яка відповідальність за порушення

За порушення закону блогерам доведеться сплачувати штраф у розмірі п'ятикратної вартості реклами (якщо її вказано в контракті та надано замовником у Держпродспоживслужбу).

Якщо визначити вартість неможливо, то встановлюється фіксований штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів (на сьогодні це всього 5100 гривень).