В Україні оновили закон "Про рекламу". Що він означає для блогерів та інфлюенсерів

З 2 жовтня 2023 року в Україні запрацювали нові правила для розміщення реклами та рекламного контенту. Останні запроваджені відповідним законом, що набрав чинності наприкінці травня. Під його регулювання потрапили блогери та інфлюенсери.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний портал Верховної Ради України.
Раніше користувацький контент, соціальні мережі та блогери в Україні перебували поза сферою дії правових норм.
Внаслідок цього іноді виникало відчуття повної безкарності серед інфлюенсерів, і навіть відбувалися прямі порушення законодавства в галузі реклами.
Наразі законодавство визначає користувацький контент як інформацію, створену як фізичними особами, так і компаніями:
Що потрібно знати блогерам про новий закон "Про рекламу" (фото: pixabay.com)
Відтепер є чіткі критерії, які визначають, чи вважається рекламою інформація, що поширюється в Україні.
Якщо реклама орієнтована на українських споживачів, товар або послуга, що рекламуються, доступні в Україні, рекламодавець має офіс в Україні або реклама виконується українською мовою, вона підпадає під юрисдикцію українського закону.
Що потрібно знати блогерам про новий закон "Про рекламу" (фото: pixabay.com)
Це означає, що до блогерів будуть застосовуватися всі вимоги та обмеження, які поширюються на інших розповсюджувачів реклами.
Рекламою вважається просування товарів (або особистостей) не лише за фінансову винагороду, а й за інші види винагород.
Таким чином, якщо блогер отримує товар в обмін на рекламу або навіть знижку, це все одно вважається рекламою і підпадає під регулювання.
У разі розміщення блогерами реклами, їм обов'язково потрібно вказати, що цей контент містить рекламний матеріал.
Що потрібно знати блогерам про новий закон "Про рекламу" (фото: pixabay.com)
Загалом же реклама не має права проявляти дискримінацію, використовувати стереотипи щодо чоловіків і жінок, представляти людське тіло як сексуальний об'єкт (якщо це не безпосередньо пов'язано з продуктом) і приймати замовлення на рекламу від компаній, пов'язаних із державою-агресоркою.
За порушення закону блогерам доведеться сплачувати штраф у розмірі п'ятикратної вартості реклами (якщо її вказано в контракті та надано замовником у Держпродспоживслужбу).
Якщо визначити вартість неможливо, то встановлюється фіксований штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів (на сьогодні це всього 5100 гривень).
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