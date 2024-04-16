Это существует, потому что есть спрос: украинцам рассказали, где нельзя покупать продукты

В Украине жители больших городов в поисках домашнего часто покупают продукты на стихийных рынках. Там можно найти сезонный урожай и поторговаться. Однако есть опасность таких мест торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Госпродпотребслужбы.

Чем опасна стихийная торговля

Эксперты рассказали, что продукты, которые продаются в не назначенных для этого местах, из необорудованного должным образом автотранспорта в антисанитарных условиях, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу - это потенциальная опасность для здоровья потребителей.

Единственными официальными местами для торговли пищевыми продуктами есть продовольственные магазины и агропродовольственные рынки.

В магазинах при реализации товаров несет ответственность предприятие. На рынке продавать собственные продукты могут как юридические, так и физические лица, если они имеют при себе заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

Чем же опасны продукты со стихийных рынков:

качество продуктов никто не проверяет

продукты продаются прямо с земли, где "кишит" бактериями

часто продавцы на стихийных рынках не получают никаких разрешений от администрации и других служб, поэтому могут являться носителями инфекционных заболеваний

в случае отравления продуктами с базара потерпевшему не на кого будет подать иск в суд

Кто ответственен за реализацию такой продукции

Важно, что администрация (владелец) рынка предоставляет торговые места только после получения выводов лаборатории об их эпизоотическом, ветеринарно-санитарном благополучии и качестве.

Лаборатория не несет ответственности за реализацию не прошедшей ветеринарно-санитарной экспертизы продукции. Ответственность ложится на администрацию (собственников) рынка в соответствии с законодательством.

Согласно законам Украины "О национальной полиции" и "О местном самоуправлении в Украине" недопущение торговли в неустановленных местах относится к компетенции органов внутренних дел и местного самоуправления.

Согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях торговля "с рук" на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах влечет наложение штрафа от одного до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"Стихийная торговля существует до тех пор, пока на нее есть спрос", - отметили эксперты.