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Это существует, потому что есть спрос: украинцам рассказали, где нельзя покупать продукты

Вторник 16 апреля 2024 14:18
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Это существует, потому что есть спрос: украинцам рассказали, где нельзя покупать продукты Чем опасны стихийные рынки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине жители больших городов в поисках домашнего часто покупают продукты на стихийных рынках. Там можно найти сезонный урожай и поторговаться. Однако есть опасность таких мест торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.

Чем опасна стихийная торговля

Эксперты рассказали, что продукты, которые продаются в не назначенных для этого местах, из необорудованного должным образом автотранспорта в антисанитарных условиях, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу - это потенциальная опасность для здоровья потребителей.

Единственными официальными местами для торговли пищевыми продуктами есть продовольственные магазины и агропродовольственные рынки.

В магазинах при реализации товаров несет ответственность предприятие. На рынке продавать собственные продукты могут как юридические, так и физические лица, если они имеют при себе заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

Чем же опасны продукты со стихийных рынков:

  • качество продуктов никто не проверяет
  • продукты продаются прямо с земли, где "кишит" бактериями
  • часто продавцы на стихийных рынках не получают никаких разрешений от администрации и других служб, поэтому могут являться носителями инфекционных заболеваний
  • в случае отравления продуктами с базара потерпевшему не на кого будет подать иск в суд

Кто ответственен за реализацию такой продукции

Важно, что администрация (владелец) рынка предоставляет торговые места только после получения выводов лаборатории об их эпизоотическом, ветеринарно-санитарном благополучии и качестве.

Лаборатория не несет ответственности за реализацию не прошедшей ветеринарно-санитарной экспертизы продукции. Ответственность ложится на администрацию (собственников) рынка в соответствии с законодательством.

Согласно законам Украины "О национальной полиции" и "О местном самоуправлении в Украине" недопущение торговли в неустановленных местах относится к компетенции органов внутренних дел и местного самоуправления.

Согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях торговля "с рук" на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах влечет наложение штрафа от одного до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"Стихийная торговля существует до тех пор, пока на нее есть спрос", - отметили эксперты.

Ранее мы сообщали, как продавцы обманывают украинцев на рынках.

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