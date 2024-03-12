В Украине продолжает дешеветь овощ, который в прошлом году бил все рекорды по ценам

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему дешевеет лук

Это происходит на фоне того, что в южных регионах стран Центральной Азии начался сбор нового урожая лука, несмотря на существующий дефицит этого продукта в западных странах Европейского Союза.

На прошлой неделе оптовые цены на лук упали в Молдове, Польше и Узбекистане. Украина осталась на том же уровне, однако минимальная цена уязвимо снизилась из-за стремительного роста предложения лука невысокого качества.

"Цены на лук так же как и на многие другие товары в агросекторе, имеют определенный цикл. Когда цены высокие, что, как правило, случается в конце сезона, много внимания уделяется высоким ценам, и этот бизнес начинает привлекать новых, необразованных участников. предпринимателей инвестируют не в выращивание, а в более легкий, по их мнению, бизнес - закупку лука во время сбора для последующей перепродажи после хранения в течение 4-5 месяцев по более высокой цене. ловушку, поскольку такой информации явно недостаточно для принятия правильного решения", - объясняет Андрей Ярмак, экономист ФАО.

"Поскольку новые игроки в луковом сегменте обычно появляются после сезона высоких цен на лук, перекупщики сразу получают пять неприятностей:

цены на лук при сборе остаются относительно высокими, что уменьшает вероятную маржу от перепродажи;

спрос от перекупщиков внезапно растет, что еще больше повышает закупочную цену при сборе лука;

цены на аренду складов резко возрастают из-за повышенного спроса на хранение овоща, что также потребляет потенциальные доходы;

фермеры также ожидают хороших заработков и не спешат продавать свой товар, еще больше способствуя подъему цен на овощ во время сбора и непосредственно после нее;

производители, продающие лук непосредственно после сбора, как правило, реализуют продукцию, которая не хранится хорошо, поскольку перекупщики не знают нюансов выращивания лука.

В результате шансы на успех от перепродажи лука с весной прибылью резко уменьшаются уже на этапе его закупки.