С Украины незаконно пытались вывезти уникальный "камень", которому больше 160 миллионов лет (фото)

Что известно об изъятой ценности

Во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Тернополя в США, таможенники обратили внимание на необычный шершавый камень с наростами. Его направили в Национальний научно-природоведческий музей для установления принадлежности образца к культурной ценности.

"Как определили эксперты, этот "камень" - панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp. С позиции палеонтолога, это - эксклюзив. Вероятное место находки - Трахтемиров, что в Черкаской области, у бассейна реки Днепр. Геологический век -165 млн лет", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что образец оригинален и подчеркивают его совершенную сохранность.

"Окаменелость происходит из келовейских отложений юрского периода. Предмет имеет культурную ценность как геологическое наследие. Эксперты рекомендуют внести находку в Государственный реестр национального достояния, а также в Музейный фонд Украины", - говорят таможенники.

Вот так выглядит уникальная окаменелость (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)

Напомним, что для того, чтобы вывезти за границу культурные ценности, нужно предоставить таможенникам соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такой документ отправитель посылки не предоставил.

Против отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Окаменелость изъята до решения суда.