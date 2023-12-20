З України незаконно намагались вивезти унікальний "камінь", якому понад 160 мільйонів років (фото)

Що відомо про вилучену цінність

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець з наростами. Його скерували до Національного науково-природничого музею для встановлення належності зразку до культурної цінності.

"Як визначили експерти, цей "камінець" - панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. З позиції палеонтолога, це - ексклюзив. Ймовірне місце знахідки - Трахтемирів, що на Черкащині, у басейну річки Дніпро. Геологічний вік - близько 161-165 млн років", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість.

"Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Експерти рекомендують внести знахідку до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України", - кажуть митники.

Ось так виглядає унікальна скам'янілість (фото: Facebook/Державна митна служба України)

Нагадаємо, що для того, щоб вивезти за кордон культурні цінності, потрібно надати митникам відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого документа відправник посилки не надав.

Проти відправника склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Скам’янілість вилучено до рішення суду.