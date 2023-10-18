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Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)

Среда 18 октября 2023 19:22
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Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото) Ценные археологические находки пытались отправить в Германию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники обнаружили сотню археологических находок VIII в. до н. - XIII в. н.э., которые пытались незаконно отправить посылкой в Германию. Изъятые предметы представляют культурную и историческую ценность. В их числе древнее метательное оружие, орудия труда и элементы одежды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook.

Что известно об изъятых ценностях

Таможенники сообщают, что во время контроля международных отправлений в посылках из Черкасс и Ични Черниговской области обнаружили 101 предмет с явными признаками старины.

Экспертиза Национального музея истории Украины подтвердила их принадлежность к культурным ценностям. Среди изъятых вещей есть 15 бронзовых наконечников стрел от предскифских до скифских времен (VIII-V вв. до н.э.).

"К периоду ранней и средней бронзы (III-середина II ст. до н.э.) принадлежат четыре орудия труда - медно-бронзовые тесла. В древности их применяли для выдолбования корыт, лодок-долбанок и т. д." - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 54 бронзовые ременные пряжки и их фрагменты относятся к черняховской культуре (III-начало V ст.).

Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Некоторые артефакты датируют скифскими временами (фото: facebook.com/Киевская таможня)

В международной отправке находилось девять железных наконечников стрел, отнесенных к салтовской культуре (V-X ст.). А 15 других предметов были определены экспертами как железные ножи времен Руси (X-XIII вв.).

Добавим, что предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы Украины без соответствующего свидетельства Министерства культуры. Их место - в Музейном фонде Украины.

Таможенники изъяли все культурные и исторические ценности из международного отправления.

Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценные археологические находки скифского периода пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Некоторые артефакты датируют скифскими временами (фото: facebook.com/Киевская таможня)

Ранее мы сообщали о том, что из Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые статуи.

Читайте также о том, какие артефакты времен XI-XII веков нашли археологи под Киевом.

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Государственная таможенная служба