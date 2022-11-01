В Украине могут исчезнуть две известные крупы. Будет ли дефицит?

В следующем году украинские аграрии хотят отказаться от посевов ржи и ячменя. Такие изменения могут спровоцировать новый дефицит на перловую и ячневую крупу, а также на ржаной хлеб.

Почему не будет крупы?

По словам Дмитрия Скорнякова, фермерам стало невыгодно выращивать ячмень и рожь в Украине из-за удорожания составляющих процесса производства и разрушения логистических цепочек. Даже выращенное зерно продать хотя бы с минимальным доходом почти невозможно.

"Несмотря на цены, производство большинства культур убыточное. А такие культуры как ячмень, рожь - производить вообще нет никакого смысла. Ячмень шел в Китай, но сейчас его невозможно туда отправить. Да еще и внутренняя цена на него такая, что ты собираешь 10 тонн с гектара, чтобы выйти в ноль. Это почти невозможно. Поэтому думаю, что в этом сезоне эти культуры не будет сеять никто", - говорит эксперт.

Таким образом, аграрии работают в убыток себе, ведь выработка этих круп требует значительных ресурсов.

Зерна перловки шлифуют и полируют, чтобы поверхность стала гладкой, а зерна округлыми с мягкими краями. Чтобы получить ячневую крупу, дробят ячменное зерно, предварительно очищенное от цветочных пленок и плодовых оболочек.

Что будет дальше?

Если украинские аграрии вообще откажутся от посева ячменя и ржи, то это приведет к исчезновению производимых из них продуктов. Очевидно, что в первую очередь это будут ячневая и жемчужная крупа. Также дефицит может возникнуть на ржаной хлеб, так любят украинцы.

Для решения проблемы, скорее всего, будет налажен импорт из других стран, однако следует понимать, что такие продукты будут дороже и везти их из-за границы дольше.

Импортные крупы будут в разы дороже государственных (фото: Freepik)